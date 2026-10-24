在巴基斯坦拉瓦尔品第，45岁的数字设计师希娜·贾维德的初步尸检报告记录了颈部骨折，以及后脑勺一处长27厘米的深伤口。据《论坛快报》报道，这名女子的脸部、颈部、手臂和手上还发现了多处暴力痕迹和瘀伤。

初步尸检结果

报告指出，贾维德的嘴唇撕裂，双手均发现暴力痕迹。根据该文件，她的肘部可能被螺丝刀刺穿。医生还记录到其肺部有血，心包——即心脏周围的膜——内有积血。

据调查人员称，贾维德于8月20日在拉尔库尔提地区其丈夫亲属的家中遭受暴力并被杀害。另有说法称，此后她的遗体被挂在浴室的淋浴固定装置上。警方此前表示，在获得完整的尸检和法医鉴定结果后，才能确定确切死因。

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调查进展

死者的丈夫费萨尔·阿斯加尔和家政工作人员泽尚·阿尔沙德是Civil Lines警察局立案的谋杀案涉案人员。两人均根据法院决定被羁押在阿迪亚拉监狱。9月1日，调查组从阿尔沙德处缴获一把螺丝刀，认为其可能是作案工具。

贾维德的家人表示不信任警方调查，并要求成立司法委员会，对案件进行公正审理。议会内政委员会已将此案列入10月29日会议议程，并传唤旁遮普省警察领导层作报告。死者家属也获邀参加会议，以陈述他们对调查进展的担忧。

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