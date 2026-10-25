В Кении бывшему сотруднику страховой компании Old Mutual Life Assurance Kenya Бернарду Кариуки предъявили обвинения в краже у работодателя 89,5 млн кенийских шиллингов, отмывании денег и приобретении доходов, полученных преступным путем. Он отверг обвинения. Суд освободил Кариуки под денежный залог в размере 800 тыс. шиллингов или под залоговое обязательство на 2 млн шиллингов.

Как сообщает Nation Kenya, детективы Подразделения расследований банковского мошенничества считают, что предполагаемая схема действовала в течение восьми лет. Кариуки работал специалистом по кредитному контролю. По версии следствия, он использовал доступ к внутренним системам компании, чтобы проводить платежи на счета трех фирм.

Переводы на счета трех компаний

В материалах дела указано, что Auris General Merchants Limited, по данным следствия, получила 35,27 млн шиллингов, Donbitz Global Limited — 32,68 млн шиллингов, а Pedram Global Limited — 21,63 млн шиллингов. Следователи заявили, что эти компании не имели деловых отношений с Old Mutual Life Assurance Kenya, однако были добавлены в платежную систему и, предположительно, получали средства в обход обычных процедур согласования.

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По данным следствия, Кариуки якобы вручную создавал записи о поставщиках, использовал рабочие электронные почтовые ящики и два системных идентификатора, а также манипулировал журналами системы и панелью финансовых платежей. В отчете расследования также говорится, что для регистрации компаний могли использоваться поддельные документы и печати.

Увольнение и расследование

Следователи связывают транзакции с конкретным служебным ноутбуком и утверждают, что 31 марта 2024 года в системе изменили имя пользователя. По их мнению, это могло быть попыткой скрыть следы. Согласно материалам дела, предполагаемые переводы прекратились 10 ноября 2025 года — в день, когда Кариуки подал заявление об увольнении, а компания обнаружила подозрительную деятельность.

Правоохранители также заявили, что после поступления денег на счета компаний Кариуки якобы снимал наличные в банках и переводил средства через цифровые платежные платформы. Лица, указанные директорами этих компаний, по версии детективов, могли быть номинальными представителями.

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