W Kenii Bernard Kariuki, były pracownik firmy ubezpieczeniowej Old Mutual Life Assurance Kenya, został oskarżony o kradzież od pracodawcy 89,5 mln szylingów kenijskich, pranie pieniędzy oraz nabywanie dochodów pochodzących z przestępstwa. Nie przyznał się do zarzutów. Sąd zwolnił Kariukiego za kaucją pieniężną w wysokości 800 tys. szylingów lub za poręczeniem majątkowym w wysokości 2 mln szylingów.

Jak informuje Nation Kenya, detektywi z Wydziału Dochodzeń ds. Oszustw Bankowych uważają, że domniemany proceder działał przez osiem lat. Kariuki pracował jako specjalista ds. kontroli kredytowej. Według śledczych wykorzystał dostęp do wewnętrznych systemów firmy, aby realizować płatności na rachunki trzech firm.

Przelewy do trzech firm

W materiałach sprawy wskazano, że według śledztwa Auris General Merchants Limited otrzymała 35,27 mln szylingów, Donbitz Global Limited — 32,68 mln szylingów, a Pedram Global Limited — 21,63 mln szylingów. Śledczy oświadczyli, że firmy te nie miały relacji biznesowych z Old Mutual Life Assurance Kenya, jednak zostały dodane do systemu płatności i prawdopodobnie otrzymywały środki z pominięciem zwykłych procedur zatwierdzania.

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Według śledztwa Kariuki miał ręcznie tworzyć wpisy dotyczące dostawców, używać służbowych skrzynek e-mail i dwóch identyfikatorów systemowych, a także manipulować dziennikami systemowymi i panelem płatności finansowych. W raporcie śledczym stwierdzono również, że do rejestracji firm mogły zostać użyte sfałszowane dokumenty i pieczęcie.

Rezygnacja i śledztwo

Śledczy łączą transakcje z konkretnym służbowym laptopem i twierdzą, że 31 marca 2024 roku w systemie zmieniono nazwę użytkownika. Ich zdaniem mogła to być próba zatarcia śladów. Według materiałów sprawy domniemane przelewy ustały 10 listopada 2025 roku — w dniu, w którym Kariuki złożył rezygnację, a firma wykryła podejrzaną działalność.

Funkcjonariusze organów ścigania oświadczyli również, że po wpłynięciu pieniędzy na rachunki firm Kariuki miał wypłacać gotówkę w bankach i przekazywać środki za pośrednictwem cyfrowych platform płatniczych. Osoby wskazane jako dyrektorzy tych firm mogły być nominalnymi przedstawicielami, według detektywów.

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