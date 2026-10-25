在肯尼亚，保险公司Old Mutual Life Assurance Kenya前员工伯纳德·卡里乌基被控从雇主处盗窃8950万肯尼亚先令、洗钱及获取犯罪所得。他否认相关指控。法院准许卡里乌基以80万先令现金保释，或提供200万先令保释担保。

据Nation Kenya报道，银行欺诈调查组的侦探认为，这一涉嫌计划持续了八年。卡里乌基曾担任信贷控制专员。调查人员称，他利用对公司内部系统的访问权限，向三家公司的账户付款。

向三家公司转账

案件材料显示，据调查，Auris General Merchants Limited收到了3527万先令，Donbitz Global Limited收到了3268万先令，Pedram Global Limited收到了2163万先令。调查人员表示，这些公司与Old Mutual Life Assurance Kenya不存在业务关系，但被添加至支付系统，并可能绕过常规审批程序收取资金。

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据调查，卡里乌基据称手动创建供应商记录，使用工作电子邮箱和两个系统标识符，并操纵系统日志及财务支付面板。调查报告还称，注册这些公司时可能使用了伪造文件和印章。

辞职与调查

调查人员将这些交易与一台特定的工作笔记本电脑联系起来，并称2024年3月31日系统中的用户名被更改。他们认为，这可能是试图掩盖痕迹。根据案件材料，涉嫌转账于2025年11月10日停止——当天卡里乌基提交了辞职申请，公司也发现了可疑活动。

执法人员还表示，在资金进入这些公司的账户后，卡里乌基据称从银行提取现金，并通过数字支付平台转移资金。侦探认为，被列为这些公司董事的人员可能是挂名代表。

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