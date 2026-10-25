Ексспівробітника Old Mutual звинуватили у крадіжці 89,5 млн шилінгів — Nation Kenya

У Кенії колишньому співробітнику страхової компанії Old Mutual Life Assurance Kenya Бернарду Каріукі висунули обвинувачення у крадіжці 89,5 млн кенійських шилінгів у роботодавця, відмиванні коштів та набутті доходів, одержаних злочинним шляхом. Він заперечив обвинувачення. Суд звільнив Каріукі під грошову заставу 800 тис. шилінгів або під заставне зобов’язання на 2 млн шилінгів.

Як повідомляє Nation Kenya, детективи Підрозділу розслідувань банківського шахрайства вважають, що ймовірна схема діяла протягом восьми років. Каріукі працював фахівцем із кредитного контролю. За версією слідства, він використав доступ до внутрішніх систем компанії, щоб провести платежі на рахунки трьох фірм.

Перекази на три компанії

У матеріалах справи зазначено, що Auris General Merchants Limited, за даними слідства, отримала 35,27 млн шилінгів, Donbitz Global Limited — 32,68 млн шилінгів, а Pedram Global Limited — 21,63 млн шилінгів. Слідчі заявили, що ці компанії не мали ділових відносин з Old Mutual Life Assurance Kenya, однак були додані до платіжної системи та, ймовірно, отримували кошти в обхід звичайних процедур погодження.

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За даними слідства, Каріукі нібито вручну створював записи про постачальників, використовував робочі електронні скриньки та два системні ідентифікатори, а також маніпулював журналами системи й панеллю фінансових платежів. У звіті розслідування також ідеться, що для реєстрації компаній могли використовувати підроблені документи та печатки.

Звільнення та розслідування

Слідчі пов’язують транзакції з конкретним службовим ноутбуком і стверджують, що 31 березня 2024 року в системі змінили ім’я користувача. На їхню думку, це могло бути спробою приховати сліди. За матеріалами справи, ймовірні перекази припинилися 10 листопада 2025 року — у день, коли Каріукі подав заяву про звільнення, а компанія виявила підозрілу діяльність.

Правоохоронці також заявили, що після надходження грошей на рахунки компаній Каріукі нібито знімав готівку в банках і переказував кошти через цифрові платіжні платформи. Особи, вказані директорами цих компаній, за версією детективів, могли бути номінальними представниками.

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