Молодежь на пляже Дунга в округе Кисуму, Кения, производит биогаз из водяного гиацинта, рыбных отходов и остатков еды из местных ресторанов. Газ используют для приготовления пищи и сушки рыбы, овощей и омена. Об этом сообщает Nation Kenya.

Сырье для биогаза

По словам участника проекта Джеффри Омонди, инициаторы раздают пластиковые ведра продавцам рыбы и ресторанам в районе Дунга для сбора отходов. Ранее остатки еды выбрасывали в озеро, и эта система, по его словам, помогает поддерживать чистоту пляжа.

Водяной гиацинт на протяжении многих лет создавал проблемы для озера Виктория, препятствуя рыболовству, водному транспорту и туризму. Молодежь выбрала это растение как доступное сырье, поскольку в рыбацкой местности сложно найти коровий навоз, который часто используют для производства биогаза.

Рыбьи внутренности, овощные отходы и гиацинт измельчают до густой массы и загружают примерно в шесть больших биогазовых реакторов. Смесь перемешивают не менее трех раз в день, чтобы не допустить разделения твердых и жидких частей. По словам Омонди, образование газа начинается примерно через три дня.

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Топливо для продавцов рыбы

Система труб подает биогаз к горелкам, которыми пользуются продавцы рыбы. За доступ к топливу они платят 100 шиллингов в день. Проект по производству биогаза начали в 2017 году, чтобы предложить альтернативу древесному углю и найти более чистый источник энергии.

Отдельно участники инициативы оборудовали сушилку для рыбы с биогазовой горелкой. После очистки, потрошения и нарезки рыбу раскладывают на смазанных маслом решетках, а температуру регулируют клапаном. По словам Омонди, сушка тилапии, омена и озерных креветок занимает от трех до четырех часов.

Продавщица рыбы Маргарет Онгое заявила, что пользуется биогазом много лет и считает его более чистым и быстрым для приготовления пищи, чем дрова. Жидкий остаток после производства газа инициаторы хранят в резервуаре и продают фермерам как натуральное удобрение: 20 литров стоят 200 шиллингов.

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