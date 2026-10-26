肯尼亚青年将水葫芦转化为沼气——Nation Kenya

肯尼亚基苏木县邓加海滩的青年利用水葫芦、鱼类废料和当地餐馆的剩饭生产沼气。这些气体用于烹饪以及烘干鱼类、蔬菜和omena。Nation Kenya对此进行了报道。

沼气原料

项目参与者杰弗里·奥蒙迪表示，发起者向邓加地区的鱼贩和餐馆发放塑料桶，用于收集废弃物。他说，此前食物残渣被倒入湖中，而这一系统有助于保持海滩清洁。

多年来，水葫芦一直给维多利亚湖带来问题，妨碍渔业、水上运输和旅游业。青年们选择这种植物作为易获得的原料，因为在渔业社区很难找到通常用于生产沼气的牛粪。

鱼内脏、蔬菜废料和水葫芦被研磨成稠状物，并装入约六个大型沼气反应器。为防止固体和液体部分分离，这种混合物每天至少搅拌三次。奥蒙迪表示，产气大约在三天后开始。

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鱼贩的燃料

一套管道系统将沼气输送至鱼贩使用的燃烧器。鱼贩每天支付100先令以获得燃料。该沼气生产项目于2017年启动，旨在提供木炭的替代品并寻找更清洁的能源。

此外，该倡议的参与者还配备了一台带沼气燃烧器的鱼类烘干机。鱼经清洗、去内脏和切割后，被放在涂油的烤架上，温度通过阀门调节。奥蒙迪表示，烘干罗非鱼、omena和湖虾需要三到四小时。

鱼贩玛格丽特·翁戈耶表示，她已使用沼气多年，认为与柴火相比，沼气烹饪更清洁、速度更快。发起者将产气后留下的液体残渣储存在储罐中，并作为天然肥料出售给农民：20升售价200先令。

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