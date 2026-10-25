Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Каире, Египет, с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми. Стороны обсудили развитие ситуации в регионе, продвижение мира посредством диалога и укрепление сотрудничества между двумя организациями, сообщает Anadolu Agency.

Сотрудничество ООН и Лиги арабских государств

Представительство ООН в Каире сообщило в социальной сети X, что переговоры касались региональных событий, продвижения мира посредством диалога, а также укрепления сотрудничества ООН и Лиги арабских государств ради стабильности и устойчивого развития в арабском регионе.

Гутерриш прибыл в Каир в субботу в рамках дипломатических консультаций, направленных на снижение напряженности между США и Ираном и поиск дипломатического решения конфликта с участием Египта, региональных и международных партнеров. В публикации в X он призвал не допустить дальнейшего расширения войны, защитить гражданское население и создать условия для дипломатии и мира. Генсек ООН также подчеркнул необходимость останавливать конфликты, которые усиливают человеческие страдания и неравенство.

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В прошлом месяце Гутерриш и Фахми встретились на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда они обсудили влияние региональной эскалации на безопасность и стабильность арабского региона, а также ее последствия для международного судоходства, энергетической безопасности и мировой торговли.

Гуманитарные кризисы в Газе и Судане

В Каире генсек ООН также встретился с командой ООН в Египте и региональными директорами. Они обсудили сотрудничество организации с египетским правительством, а также поддержку людей, пострадавших от гуманитарных кризисов в Газе и Судане.

Египет принимает палестинцев, покинувших сектор Газа, в том числе пациентов и раненых, нуждающихся в лечении, а также беженцев из Судана. По оценкам египетского правительства, приведенным в докладе ЮНИСЕФ за 2025 год, с начала войны в Египет прибыли более 1,2 млн суданцев. Еще около 5 млн суданцев проживали в стране до начала конфликта, при этом официальных данных о количестве палестинцев, въехавших в Египет, нет.

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