Sekretarz generalny ONZ António Guterres spotkał się w Kairze w Egipcie z sekretarzem generalnym Ligi Państw Arabskich Nabilem Fahmim. Strony omówiły rozwój sytuacji w regionie, promowanie pokoju poprzez dialog oraz zacieśnienie współpracy między obiema organizacjami, informuje Anadolu Agency.

Współpraca ONZ i Ligi Państw Arabskich

Przedstawicielstwo ONZ w Kairze poinformowało w serwisie społecznościowym X, że rozmowy dotyczyły wydarzeń regionalnych, promowania pokoju poprzez dialog, a także wzmocnienia współpracy ONZ i Ligi Państw Arabskich na rzecz stabilności i zrównoważonego rozwoju w regionie arabskim.

Guterres przybył do Kairu w sobotę w ramach konsultacji dyplomatycznych, których celem jest zmniejszenie napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz znalezienie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu z udziałem Egiptu, partnerów regionalnych i międzynarodowych. We wpisie na X wezwał do niedopuszczenia do dalszego rozszerzenia wojny, ochrony ludności cywilnej i stworzenia warunków dla dyplomacji oraz pokoju. Sekretarz generalny ONZ podkreślił również potrzebę powstrzymywania konfliktów, które pogłębiają ludzkie cierpienie i nierówności.

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W ubiegłym miesiącu Guterres i Fahmi spotkali się na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Omówili wówczas wpływ regionalnej eskalacji na bezpieczeństwo i stabilność regionu arabskiego, a także jej konsekwencje dla żeglugi międzynarodowej, bezpieczeństwa energetycznego i światowego handlu.

Kryzysy humanitarne w Gazie i Sudanie

W Kairze sekretarz generalny ONZ spotkał się również z zespołem ONZ w Egipcie oraz dyrektorami regionalnymi. Omówili współpracę organizacji z egipskim rządem, a także wsparcie dla osób dotkniętych kryzysami humanitarnymi w Gazie i Sudanie.

Egipt przyjmuje Palestyńczyków, którzy opuścili Strefę Gazy, w tym pacjentów i osoby ranne wymagające leczenia, a także uchodźców z Sudanu. Według szacunków egipskiego rządu przytoczonych w raporcie UNICEF z 2025 roku, od początku wojny do Egiptu przybyło ponad 1,2 mln Sudańczyków. Kolejne około 5 mln Sudańczyków mieszkało w kraju przed rozpoczęciem konfliktu, natomiast nie ma oficjalnych danych dotyczących liczby Palestyńczyków, którzy wjechali do Egiptu.

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