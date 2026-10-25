联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在埃及开罗会见了阿拉伯国家联盟秘书长纳比勒·法赫米。双方讨论了地区局势发展、通过对话推进和平以及加强两个组织之间的合作，据阿纳多卢通讯社报道。

联合国与阿拉伯国家联盟的合作

联合国驻开罗办事处在社交平台X上表示，会谈涉及地区事态发展、通过对话推进和平，以及加强联合国与阿拉伯国家联盟的合作，以促进阿拉伯地区的稳定和可持续发展。

古特雷斯于周六抵达开罗，作为外交磋商的一部分，旨在缓和美国与伊朗之间的紧张局势，并在埃及、地区和国际伙伴参与下寻求外交解决冲突的办法。他在X上发文呼吁防止战争进一步扩大、保护平民，并为外交与和平创造条件。联合国秘书长还强调，有必要制止加剧人类苦难和不平等的冲突。

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上个月，古特雷斯和法赫米在纽约举行的第81届联合国大会期间会面。当时，他们讨论了地区升级对阿拉伯地区安全与稳定的影响，以及其对国际航运、能源安全和全球贸易造成的后果。

加沙和苏丹的人道主义危机

在开罗，联合国秘书长还会见了联合国驻埃及团队和区域主任。他们讨论了该组织与埃及政府的合作，以及对受加沙和苏丹人道主义危机影响人群的支持。

埃及接收离开加沙地带的巴勒斯坦人，其中包括需要治疗的患者和伤员，以及来自苏丹的难民。根据联合国儿童基金会2025年报告所引述的埃及政府估计，自战争开始以来，已有超过120万苏丹人抵达埃及。冲突开始前，另有约500万苏丹人居住在该国，至于进入埃及的巴勒斯坦人人数，则没有官方数据。

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