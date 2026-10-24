В Австралии национальный директор партии One Nation Джеймс Эшби заявил, что не исключает участия в следующих федеральных выборах в избирательном округе Каприкорния в центральной части штата Квинсленд. Это произошло после того, как депутат Мишель Лендри объявила о намерении уйти в отставку на следующих выборах, сообщает ABC News.

Решение примет местное отделение

Эшби рассказал ABC, что в последние месяцы к нему обращались представители бизнеса и местных общин с просьбой выдвинуть свою кандидатуру. Он отметил, что рассмотрит эту просьбу и поэтому не исключает участия в выборах. Окончательное решение по кандидату должно принять отделение One Nation в Каприкорнии.

Эшби является близким политическим союзником лидера партии Полин Хэнсон и ранее работал ее руководителем аппарата. Он живет на побережье Каприкорнии и безуспешно баллотировался в парламент Квинсленда от округа Кеппел на выборах 2024 года.

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Конкуренция за мандат

Решение Лендри также открыло возможность для лидера Национальной партии Мэтта Канавана перейти из Сената в Палату представителей. Канаван пока не подтвердил, будет ли он добиваться партийной номинации Либерально-национальной партии для участия в выборах в Каприкорнии.

На федеральных выборах 2025 года One Nation получила в Каприкорнии 15,5% первичных голосов, тогда как Лендри сохранила мандат за LNP. Согласно последнему опросу Newspoll, о котором ABC сообщало в четверг, общенациональная поддержка One Nation составила 28%, по сравнению с 29% у Лейбористской партии и 20% у Коалиции.

Ранее Хэнсон также сообщала, что партия рассматривает возможность открытия избирательного офиса в Йеппуне, стремясь усилить присутствие в регионе.

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