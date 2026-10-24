澳大利亚一国党全国主任詹姆斯·阿什比表示，他不排除在下一次联邦选举中参加昆士兰州中部卡普里科尼亚选区的竞选。在议员米歇尔·兰德里宣布打算在下一次选举时退休后，阿什比作出了这一表态，据ABC新闻报道。

当地支部将作出决定

阿什比告诉ABC，近几个月来，企业代表和当地社区人士曾联系他，请求他参选。他表示将考虑这一请求，因此不排除参加选举。有关候选人的最终决定将由一国党卡普里科尼亚支部作出。

阿什比是该党领导人宝琳·汉森的亲密政治盟友，此前曾担任她的幕僚长。他居住在卡普里科尼亚海岸，并曾在2024年选举中代表凯佩尔选区竞选昆士兰州议会席位，但未能当选。

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席位竞争

兰德里的决定也为国家党领袖马特·卡纳万从参议院转入众议院创造了可能。卡纳万尚未确认是否会寻求自由国家党提名，参加卡普里科尼亚选区的竞选。

在2025年联邦选举中，一国党在卡普里科尼亚获得15.5%的首选票，而兰德里为LNP保住了该席位。根据ABC于周四报道的最新Newspoll民调，一国党在全国的支持率为28%，工党为29%，联盟党为20%。

汉森此前还表示，该党正在考虑在耶蓬设立选区办公室，以加强其在该地区的存在。

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