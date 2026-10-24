W Australii krajowy dyrektor partii One Nation James Ashby oświadczył, że nie wyklucza udziału w następnych wyborach federalnych w okręgu wyborczym Capricornia w centralnej części Queensland. Stało się to po tym, jak posłanka Michelle Landry ogłosiła zamiar odejścia na emeryturę podczas następnych wyborów, informuje ABC News.

Decyzję podejmie lokalna struktura

Ashby powiedział ABC, że w ostatnich miesiącach zwracali się do niego przedstawiciele biznesu i lokalnych społeczności z prośbą o kandydowanie. Zaznaczył, że rozważy tę prośbę, dlatego nie wyklucza udziału w wyborach. Ostateczną decyzję w sprawie kandydata ma podjąć struktura One Nation w Capricornia.

Ashby jest bliskim sojusznikiem politycznym liderki partii Pauline Hanson i wcześniej pracował jako jej szef sztabu. Mieszka na wybrzeżu Capricornia i bezskutecznie kandydował do parlamentu Queensland z okręgu Keppel w wyborach w 2024 roku.

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Rywalizacja o mandat

Decyzja Landry otworzyła także możliwość przejścia lidera Partii Narodowej Matta Canavana z Senatu do Izby Reprezentantów. Canavan nie potwierdził jeszcze, czy będzie ubiegał się o nominację Partii Liberalno-Narodowej do startu w wyborach w Capricornia.

W wyborach federalnych w 2025 roku One Nation uzyskała w Capricornia 15,5% głosów pierwszej preferencji, podczas gdy Landry utrzymała mandat dla LNP. Według ostatniego badania Newspoll, o którym ABC informowało w czwartek, ogólnokrajowe poparcie dla One Nation wynosiło 28%, wobec 29% dla Partii Pracy i 20% dla Koalicji.

Hanson wcześniej informowała również, że partia rozważa otwarcie biura okręgowego w Yeppoon, dążąc do wzmocnienia swojej obecności w regionie.

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