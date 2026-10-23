Великобритания и 31 международный партнер призвали к срочным действиям для предотвращения голода в Судане. В совместном заявлении они предупредили о резком ухудшении продовольственной безопасности: 19,5 млн человек, или около 41% населения страны, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, сообщает Anadolu Agency.

Риск голода в ближайшие месяцы

В заявлении со ссылкой на предупреждение Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) подчеркнули необходимость безотлагательных мер, чтобы предотвратить голод в ближайшие месяцы.

Согласно заявлению, около 5 млн жителей Судана находятся на чрезвычайном уровне голода. Без немедленного вмешательства число детей с тяжелым острым недоеданием может превысить прогнозируемый показатель в 825 тыс. Число территорий с продовольственной небезопасностью, первоначально оценивавшееся в 14, также, как ожидается, может удвоиться.

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Призыв обеспечить гуманитарный доступ

В заявлении главной причиной голода назвали войну между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования, начавшуюся в апреле 2023 года. С тех пор конфликт переместил более 14 млн человек, повредил критически важную инфраструктуру и нарушил работу систем здравоохранения, производства продовольствия, цепочек поставок и рынков.

Партнеры также указали на систематическое препятствование гуманитарной помощи и последствия Эль-Ниньо, которое сократило количество осадков и усилило засуху более чем в половине страны. Стороны конфликта призвали устранить все препятствия для гуманитарной помощи и гарантировать полный, безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ, в том числе по маршрутам через линии соприкосновения, границы и по воздуху в Дарфур.

Международное сообщество призвали увеличить финансирование гуманитарных операций, поддержать зимний посевной сезон и усилить местные меры реагирования. В заявлении также призвали не атаковать гражданскую инфраструктуру, в том числе аграрные и продовольственные системы, и защищать гуманитарных работников и объекты.

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