Wielka Brytania i 31 międzynarodowych partnerów wezwały do pilnych działań, aby zapobiec głodowi w Sudanie. We wspólnym oświadczeniu ostrzegli przed gwałtownym pogorszeniem bezpieczeństwa żywnościowego: 19,5 mln osób, czyli około 41% ludności kraju, doświadcza ostrego niedoboru żywności, informuje Anadolu Agency.

Ryzyko głodu w najbliższych miesiącach

W oświadczeniu, powołując się na ostrzeżenie Zintegrowanej Klasyfikacji Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), podkreślono potrzebę natychmiastowych działań, aby zapobiec głodowi w najbliższych miesiącach.

Według oświadczenia około 5 mln mieszkańców Sudanu znajduje się na nadzwyczajnym poziomie głodu. Bez natychmiastowej interwencji liczba dzieci z ciężkim ostrym niedożywieniem może przekroczyć prognozowany poziom 825 tys. Oczekuje się również, że liczba obszarów dotkniętych brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, początkowo szacowana na 14, może się podwoić.

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Wezwanie do zapewnienia dostępu humanitarnego

W oświadczeniu za główną przyczynę głodu uznano wojnę między sudańską armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia, która rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku. Od tego czasu konflikt przesiedlił ponad 14 mln osób, uszkodził krytyczną infrastrukturę oraz zakłócił funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej, produkcji żywności, łańcuchów dostaw i rynków.

Partnerzy wskazali również na systematyczne utrudnianie pomocy humanitarnej oraz skutki El Niño, które zmniejszyło opady i nasiliło suszę w ponad połowie kraju. Strony konfliktu wezwano do usunięcia wszelkich przeszkód dla pomocy humanitarnej oraz zagwarantowania pełnego, bezpiecznego, szybkiego i nieograniczonego dostępu, w tym trasami przez linie frontu, granice i drogą powietrzną do Darfuru.

Społeczność międzynarodową wezwano do zwiększenia finansowania operacji humanitarnych, wsparcia zimowego sezonu siewnego i wzmocnienia lokalnych działań reagowania. W oświadczeniu wezwano również, aby nie atakować infrastruktury cywilnej, w tym systemów rolnych i żywnościowych, oraz chronić pracowników i obiekty humanitarne.

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