英国和31个国际伙伴呼吁采取紧急行动，防止苏丹发生饥荒。它们在一份联合声明中警告，粮食安全状况急剧恶化：1950万人，即该国约41%的人口，正面临严重粮食短缺，阿纳多卢通讯社报道。

未来数月面临饥荒风险

声明援引综合粮食安全阶段分类（IPC）的警告，强调必须立即采取措施，以避免未来数月发生饥荒。

声明称，约500万苏丹居民正处于紧急饥饿水平。若不立即干预，患有严重急性营养不良的儿童人数可能超过预测的82.5万人。最初估计为14个的粮食不安全地区数量预计也可能翻倍。

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呼吁确保人道准入

声明称，始于2023年4月的苏丹军队与准军事快速支援部队之间的战争，是造成饥饿的主要因素。自那以后，冲突已导致超过1400万人流离失所，破坏了关键基础设施，并扰乱了医疗保健系统、粮食生产、供应链和市场的运作。

伙伴方还指出，人道援助受到系统性阻碍，以及厄尔尼诺现象的影响。厄尔尼诺现象减少了降雨，并加剧了该国超过一半地区的干旱。冲突各方被敦促消除人道援助的一切障碍，保障完全、安全、迅速和不受阻碍的准入，包括经由穿越前线、边境的路线以及空运进入达尔富尔。

国际社会被敦促增加对人道行动的资金支持，支持冬季播种季，并加强地方应对措施。声明还呼吁不要袭击民用基础设施，包括农业和粮食系统，并保护人道工作者和设施。

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