Около 67 тысяч избирателей прибыли в Израиль перед выборами — The National

Около 67 тысяч израильтян, проживающих в США и Европе, прибыли в Израиль перед выборами во вторник. Многие из них рассказали The National, что прилетели голосовать за смену правительства и новый политический курс страны.

Рост числа пассажиров

По оценке издания, число таких прибывших на 25% превысило ожидаемый показатель. Это число может иметь вес, эквивалентный примерно двум мандатам в 120-местном Кнессете, в условиях напряженной избирательной борьбы.

Американо-израильский избиратель Бен, прилетевший из Мэриленда и не назвавший фамилию, сказал, что пассажиры его рейса соглашались в необходимости перемен, хотя по-разному представляли их содержание. Он также отметил, что заполняемость рейсов в Тель-Авив накануне голосования была чрезвычайно высокой.

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Рейс из Лондона в Тель-Авив, которым летел корреспондент издания, за неделю до вылета был заполнен немногим более чем наполовину, но ко времени взлета стал полностью заполненным. The National отмечает, что среди пассажиров было много ортодоксальных евреев, однако большинство составляли светские израильтяне.

Позиция избирателей

Ширли Сегал, брат которой прилетел из США, назвала выборы критически важными и связала необходимость смены правительства с событиями после нападения ХАМАС 7 октября. Ее брат Дэнни Сегал сказал, что будет голосовать за правоцентристскую партию бывшего премьер-министра Нафтали Беннета.

По мнению Дэнни Сегала, Израилю нужны другие подходы к будущему страны и сосуществованию с палестинцами. В то же время он заявил, что после нападения 7 октября появление палестинского государства может потребовать времени. Издание также пишет, что израильтяне за границей сталкивались с широко распространенной международной обеспокоенностью действиями Израиля в Газе.

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