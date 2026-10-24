Około 67 tys. wyborców przybyło do Izraela przed wyborami — The National

Około 67 tys. Izraelczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych i Europie przybyło do Izraela przed wtorkowymi wyborami. Wielu z nich powiedziało The National, że przylecieli głosować za zmianą rządu i nowym kursem politycznym kraju.

Wzrost liczby pasażerów

Według szacunków gazety liczba takich przyjazdów była o 25% wyższa od oczekiwanej. Liczba ta może mieć znaczenie równoważne około dwóm mandatom w 120-osobowym Knesecie, w warunkach zaciętej rywalizacji wyborczej.

Ben, amerykańsko-izraelski wyborca, który przyleciał z Maryland i nie podał nazwiska, powiedział, że pasażerowie jego lotu zgadzali się co do potrzeby zmian, choć różnili się w ocenie ich treści. Zaznaczył również, że obłożenie lotów do Tel Awiwu przed głosowaniem było wyjątkowo wysokie.

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Lot z Londynu do Tel Awiwu, którym podróżował korespondent gazety, tydzień przed wylotem był wypełniony nieco ponad w połowie, lecz do chwili startu został całkowicie zapełniony. The National zaznacza, że wśród pasażerów było wielu ortodoksyjnych Żydów, jednak większość stanowili świeccy Izraelczycy.

Stanowisko wyborców

Shirley Segal, której brat przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, nazwała wybory niezwykle ważnymi i powiązała potrzebę zmiany rządu z wydarzeniami po ataku Hamasu z 7 października. Jej brat Danny Segal powiedział, że zagłosuje na centroprawicową partię byłego premiera Naftalego Bennetta.

Zdaniem Danny'ego Segala Izrael potrzebuje innego podejścia do przyszłości kraju i współistnienia z Palestyńczykami. Jednocześnie stwierdził, że po ataku z 7 października powstanie państwa palestyńskiego może wymagać czasu. Gazeta pisze również, że Izraelczycy za granicą spotykali się z powszechnym międzynarodowym zaniepokojeniem działaniami Izraela w Gazie.

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