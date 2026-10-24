В Таиланде спикер Палаты представителей Софон Сарам призвал правительство и оппозицию достичь компромисса по графику дебатов о вотуме недоверия. Как сообщает Bangkok Post, оппозиция готова сократить запрашиваемую продолжительность дебатов с пяти до четырех дней, если они пройдут в ноябре или декабре.

Разногласия по продолжительности

По словам Софона Сарама, оппозиция первоначально требовала пять дней для обсуждения вотума недоверия, тогда как правительство предлагало три дня. В ходе переговоров был предложен компромиссный вариант с четырьмя днями, однако депутаты от оппозиции покинули встречу.

Спикер сообщил, что оппозиция объясняла нежелание сокращать число выступающих тем, что подготовка к дебатам уже началась. В то же время она заявила о готовности согласиться на любую дату в ноябре или декабре, если на дебаты будет отведено четыре дня.

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Призыв к переговорам

Софон Сарам заявил, что готов обратиться к кабинету министров относительно приемлемых дат для дебатов. Он подчеркнул, что тупиковую ситуацию следует преодолевать путем переговоров, а не односторонних решений, и призвал стороны пойти навстречу друг другу.

Правительственный парламентский координатор от партии «Бхумджайтай» защитил предложение, заявив, что правительство уже увеличило отведенное оппозиции время до четырех дней. Спикер также предупредил, что внесение вопроса в парламентскую повестку дня без договоренности может создать дополнительные проблемы.

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