W Tajlandii przewodniczący Izby Reprezentantów Sophon Saram wezwał rząd i opozycję do osiągnięcia kompromisu w sprawie harmonogramu debaty nad wotum nieufności. Jak informuje Bangkok Post, opozycja jest gotowa skrócić wnioskowany czas debaty z pięciu do czterech dni, jeśli odbędzie się ona w listopadzie lub grudniu.

Rozbieżności dotyczące czasu trwania

Według Sophona Sarama opozycja początkowo domagała się pięciu dni na debatę nad wotum nieufności, podczas gdy rząd proponował trzy dni. W trakcie negocjacji zaproponowano kompromisowy wariant czterech dni, jednak posłowie opozycji opuścili spotkanie.

Przewodniczący poinformował, że opozycja wyjaśniała niechęć do zmniejszenia liczby mówców tym, iż przygotowania do debaty już się rozpoczęły. Jednocześnie oświadczyła, że jest gotowa zgodzić się na dowolny termin w listopadzie lub grudniu, jeśli na debatę przeznaczone zostaną cztery dni.

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Wezwanie do negocjacji

Sophon Saram oświadczył, że jest gotów zwrócić się do gabinetu ministrów w sprawie akceptowalnych terminów debaty. Podkreślił, że impas należy przełamywać poprzez negocjacje, a nie jednostronne decyzje, i wezwał strony do wzajemnych ustępstw.

Rządowy koordynator parlamentarny z partii Bhumjaithai bronił propozycji, twierdząc, że rząd już zwiększył czas przeznaczony dla opozycji do czterech dni. Przewodniczący ostrzegł również, że umieszczenie sprawy w porządku obrad parlamentu bez porozumienia może stworzyć dodatkowe problemy.

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