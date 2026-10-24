В Найроби Южная Корея передала Кении восемь отремонтированных военных вертолетов MD 500 Defender для поддержки миротворческих операций ООН. Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа поблагодарил Сеул за вклад в повышение воздушной мобильности миротворческих сил, сообщает Korea Herald.

Передача вертолетов в Найроби

Церемония передачи состоялась в пятницу в Найроби. В ней приняли участие около 200 человек, в том числе представители оборонных ведомств Южной Кореи, США и Кении.

Лакруа в публикации в X назвал передачу техники конкретным примером того, как государства-члены ООН инвестируют в мир. По его словам, США поддержали восстановление вертолетов.

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Ремонт в Соединенных Штатах

Южная Корея обязалась предоставить вертолеты для миротворческих операций ООН в Африке во время министерской встречи ООН по миротворчеству, состоявшейся в Сеуле в 2021 году. США взяли на себя техническое обслуживание машин и помощь с их транспортировкой в Кению.

По данным Министерства обороны Южной Кореи, списанные вертолеты ремонтировали и восстанавливали в США около двух лет. В прошлом месяце они прибыли в Кению, успешно прошли все летные испытания и сейчас ожидают развертывания.

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