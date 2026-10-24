W Nairobi Korea Południowa przekazała Kenii osiem wyremontowanych wojskowych śmigłowców MD 500 Defender, aby wesprzeć operacje pokojowe ONZ. Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. operacji pokojowych Jean-Pierre Lacroix podziękował Seulowi za wkład w zwiększenie mobilności lotniczej sił pokojowych, informuje Korea Herald.

Przekazanie śmigłowców w Nairobi

Ceremonia przekazania odbyła się w piątek w Nairobi. Wzięło w niej udział około 200 osób, w tym przedstawiciele resortów obrony Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Kenii.

Lacroix we wpisie na X nazwał przekazanie sprzętu konkretnym przykładem tego, jak państwa członkowskie ONZ inwestują w pokój. Według niego Stany Zjednoczone wsparły odnowienie śmigłowców.

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Remont w Stanach Zjednoczonych

Korea Południowa zobowiązała się dostarczyć śmigłowce na potrzeby operacji pokojowych ONZ w Afryce podczas spotkania ministerialnego ONZ w sprawie utrzymania pokoju, które odbyło się w Seulu w 2021 roku. Stany Zjednoczone podjęły się obsługi technicznej maszyn i pomocy w ich transporcie do Kenii.

Według Ministerstwa Obrony Korei Południowej wycofane ze służby śmigłowce były naprawiane i odnawiane w Stanach Zjednoczonych przez około dwa lata. W ubiegłym miesiącu dotarły do Kenii, pomyślnie przeszły wszystkie próby w locie i obecnie oczekują na rozmieszczenie.

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