Власти деревни Наммоку в префектуре Гумма, Япония, рассчитывают привлечь молодых людей из перуанского района Белен благодаря соглашению о побратимстве. В прошлом году поселения заключили договоренность о культурных и человеческих контактах, а недавно Наммоку посетили мэр Белена и две студентки, сообщает The Japan Times.

Деревня со стареющим населением

В Наммоку проживает около 1300 человек, а 70% населения составляют люди в возрасте 65 лет и старше. В отчете аналитического центра 2014 года деревню назвали наиболее уязвимой к исчезновению. Мэр Наммоку Сайдзё Хасэгава заявил, что каждый год в деревне умирают примерно 60 человек, тогда как рождаются лишь двое или трое детей.

Поселение уже пыталось привлечь молодежь из других частей Японии, однако в горной местности не хватает рабочих мест и земель, пригодных для обработки. Хасэгава заявил, что деревне необходимо расширять контакты и привлекать новых жителей, в том числе иностранцев. По его словам, без этого может наступить момент, когда здесь перестанет работать даже общественный транспорт.

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Интерес молодежи из Белена

Белен — район города Икитос на северо-востоке Перу с населением более 60 тысяч человек. Его медианный возраст составляет около 27 лет. Мэр района Лина Ариста Лопес сказала, что из-за экономической ситуации молодые люди могут быть заинтересованы в переезде в другие города. Жители Белена преимущественно занимаются неформальной торговлей и сельским хозяйством, выращивая маниок, рис и кукурузу.

19-летняя студентка Венди Сангама после недельной поездки по Японии заявила, что могла бы представить свою жизнь в Наммоку. Другая студентка, 23-летняя Кетси Яуаркани, также сказала, что поселилась бы там при наличии такой возможности. В то же время порядок получения права на проживание для потенциальных переселенцев пока остается неясным.

Хасэгава подчеркнул, что стремится не краткосрочно нанимать работников через агентства, а принимать жителей Белена как новых членов общины, готовых строить долгосрочную жизнь в деревне. Один из жителей Наммоку отметил, что новоприбывшие могут столкнуться с языковым барьером: для жизни в деревне нужен автомобиль, а для получения водительских прав необходимо знание японского языка.

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