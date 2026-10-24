Władze wsi Nanmoku w prefekturze Gunma w Japonii liczą na przyciągnięcie młodych ludzi z peruwiańskiej dzielnicy Belen dzięki umowie partnerskiej. W ubiegłym roku społeczności zawarły porozumienie dotyczące kontaktów kulturalnych i międzyludzkich, a niedawno Nanmoku odwiedzili burmistrz Belen oraz dwie studentki, podaje The Japan Times.

Wieś ze starzejącą się populacją

W Nanmoku mieszka około 1300 osób, a 70% ludności ma 65 lat lub więcej. W raporcie ośrodka analitycznego z 2014 roku wieś została uznana za najbardziej zagrożoną zniknięciem. Burmistrz Nanmoku Saijo Hasegawa powiedział, że każdego roku we wsi umiera około 60 osób, podczas gdy rodzi się tylko dwoje lub troje dzieci.

Osada próbowała już przyciągać młodych ludzi z innych części Japonii, jednak w górzystym regionie brakuje miejsc pracy i ziemi nadającej się do uprawy. Hasegawa stwierdził, że wieś musi rozszerzać kontakty i przyciągać nowych mieszkańców, w tym cudzoziemców. Jak powiedział, bez tego może nadejść moment, w którym przestanie tam działać nawet transport publiczny.

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Zainteresowanie młodzieży z Belen

Belen to dzielnica miasta Iquitos w północno-wschodnim Peru, licząca ponad 60 tysięcy mieszkańców. Mediana wieku wynosi tam około 27 lat. Burmistrzyni dzielnicy Lina Arista Lopez powiedziała, że ze względu na sytuację gospodarczą młodzi ludzie mogą być zainteresowani przeprowadzką do innych miast. Mieszkańcy Belen zajmują się głównie nieformalnym handlem i rolnictwem, uprawiając maniok, ryż i kukurydzę.

19-letnia studentka Wendy Sangama po tygodniowej podróży po Japonii powiedziała, że mogłaby wyobrazić sobie życie w Nanmoku. Inna studentka, 23-letnia Ketsy Yauarkani, również stwierdziła, że osiedliłaby się tam, gdyby miała taką możliwość. Jednocześnie procedura uzyskania prawa pobytu dla potencjalnych osadników pozostaje niejasna.

Hasegawa podkreślił, że nie chce krótkoterminowo zatrudniać pracowników za pośrednictwem agencji, lecz przyjmować mieszkańców Belen jako nowych członków społeczności, gotowych budować długoterminowe życie we wsi. Jeden z mieszkańców Nanmoku zauważył, że nowo przybyli mogą napotkać barierę językową: do życia we wsi potrzebny jest samochód, a do uzyskania prawa jazdy konieczna jest znajomość języka japońskiego.

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