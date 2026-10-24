日本群马县南牧村政府希望通过友好关系协议吸引来自秘鲁贝伦区的年轻人。去年，双方社区就文化和人员交流达成协议；近日，贝伦区区长和两名女学生访问了南牧，《日本时报》报道。

人口老龄化的村庄

南牧约有1300名居民，其中70%的人口年龄在65岁及以上。一家智库在2014年的报告中称，该村是最容易消失的地区。南牧村长赛城长谷川表示，该村每年约有60人去世，而仅有两三个孩子出生。

该社区此前已尝试吸引来自日本其他地区的年轻人，但这一山区缺少就业岗位和适合耕种的土地。长谷川表示，该村需要扩大联系并吸引新居民，其中包括外国人。他说，否则可能会有一天，就连公共交通也会停止运营。

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贝伦年轻人的兴趣

贝伦是秘鲁东北部伊基托斯市的一个区，人口超过6万。其人口年龄中位数约为27岁。该区区长莉娜·阿里斯塔·洛佩斯表示，由于经济状况，年轻人可能会有兴趣搬到其他城市。贝伦居民主要从事非正规贸易和农业，种植木薯、水稻和玉米。

19岁的学生温迪·桑加马在为期一周的日本之行后表示，她可以想象自己在南牧生活。另一名学生、23岁的凯茜·亚瓦尔卡尼也表示，如果有这样的机会，她会在那里定居。同时，潜在迁居者获得居留权的程序目前仍不明确。

长谷川强调，他希望的不是通过中介机构短期雇佣工人，而是接纳贝伦居民成为社区的新成员，并让他们准备在村里建立长期生活。一名南牧居民指出，新来者可能会面临语言障碍：在村里生活需要汽车，而取得驾驶执照需要掌握日语。

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