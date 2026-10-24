В деревне Хаммуд в иорданской мухафазе Карак вооруженные нападавшие открыли огонь на территории греческой православной церкви. Погибли семь человек, еще 34 получили ранения, сообщает Dawn со ссылкой на местные власти.

Стрельба во время похоронной процессии

Согласно заявлению Директората общественной безопасности Иордании, нападавшие вышли из автомобиля и начали стрелять во время похоронной процессии. Правоохранители начали поиски причастных к нападению.

Сначала власти сообщали о шести погибших. Позже директор общественной безопасности генерал-майор Абдулла аль-Маайта заявил, что число жертв возросло до семи. Из 34 раненых 27 на тот момент оставались на лечении.

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Реакция короля

Король Иордании Абдалла II назвал нападение в Караке террористическим и заявил, что оно получит самый жесткий ответ. Он также сказал, что государство будет действовать «железным кулаком» против тех, кто осмелится угрожать стране.

Государственный телеканал Al-Mamlaka показал видео, на котором двое вооруженных мужчин с пистолетами и еще один мужчина с длинноствольным оружием открывают огонь на территории церкви. Свидетель сообщил, что стрельба продолжалась около пяти минут, после чего нападавшие скрылись. По его словам, в это время возле церкви и внутри нее находились от 150 до 200 человек.

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