У Йорданії під час стрілянини на території церкви загинули семеро людей — Dawn

У селі Хаммуд у йорданській мухафазі Карак озброєні нападники відкрили вогонь на території грецької православної церкви. Загинули семеро людей, ще 34 були поранені, повідомляє Dawn з посиланням на місцеву владу.

Стрілянина під час похоронної процесії

За заявою директорату громадської безпеки Йорданії, нападники вийшли з автомобіля та почали стріляти під час похоронної процесії. Правоохоронці розпочали пошуки причетних до нападу.

Спочатку влада повідомляла про шістьох загиблих. Згодом директор громадської безпеки генерал-майор Абдулла аль-Маайта заявив, що кількість жертв зросла до семи. Із 34 поранених 27 на той момент залишалися на лікуванні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція короля

Король Йорданії Абдалла II назвав напад на Карак терористичним і заявив, що він матиме найжорсткішу відповідь. Він також сказав, що держава діятиме «залізним кулаком» проти тих, хто наважиться загрожувати країні.

Державний телеканал Al-Mamlaka показав відео, на якому двоє озброєних чоловіків із пістолетами та ще один чоловік із довгоствольною зброєю відкривають вогонь на території церкви. Свідок повідомив, що стрілянина тривала близько п’яти хвилин, після чого нападники втекли. За його словами, в цей час біля церкви та всередині неї перебували від 150 до 200 людей.

Читай нас у