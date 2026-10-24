W wiosce Hammud w jordańskim muhafazacie Karak uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień na terenie greckiej cerkwi prawosławnej. Zginęło siedem osób, a kolejnych 34 zostało rannych — podaje Dawn, powołując się na lokalne władze.

Strzelanina podczas procesji pogrzebowej

Według oświadczenia jordańskiej Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego napastnicy wysiedli z samochodu i zaczęli strzelać podczas procesji pogrzebowej. Organy ścigania rozpoczęły poszukiwania osób zaangażowanych w atak.

Początkowo władze informowały o sześciu zabitych. Później dyrektor bezpieczeństwa publicznego, generał major Abdullah al-Maayta, oświadczył, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do siedmiu. Spośród 34 rannych 27 w tym czasie nadal pozostawało na leczeniu.

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Reakcja króla

Król Jordanii Abdullah II nazwał atak w Karaku aktem terrorystycznym i oświadczył, że spotka się on z najsurowszą odpowiedzią. Powiedział również, że państwo będzie działać „żelazną pięścią” przeciwko tym, którzy odważą się zagrozić krajowi.

Państwowy kanał telewizyjny Al-Mamlaka pokazał nagranie, na którym dwóch uzbrojonych mężczyzn z pistoletami oraz jeszcze jeden mężczyzna z bronią długolufową otwierają ogień na terenie cerkwi. Świadek przekazał, że strzelanina trwała około pięciu minut, po czym napastnicy uciekli. Według niego w tym czasie w pobliżu cerkwi i w jej wnętrzu przebywało od 150 do 200 osób.

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