Канадско-израильский гражданин Бенджамин Хассин был освобожден из тюрьмы в Ираке 16 сентября 2026 года после более чем 11 лет заключения. Накануне Рош ха-Шана он прибыл в Израиль, сообщает Jerusalem Post.

Задержание и приговор

Хассина задержали в Ираке 5 июня 2015 года после инцидента в такси. По его словам, водитель услышал его разговор на иврите, узнал об израильском гражданстве пассажира и угрожал передать его боевикам группировки «Исламское государство». Хассин утверждает, что выстрелил в водителя, защищаясь; мужчина умер от ранений несколько дней спустя. Хассину предъявили обвинение в убийстве.

В октябре 2020 года суд приговорил его к смертной казни. Как рассказал Хассин, в ноябре 2025 года смертный приговор отменили после заключения соглашения «сульха» с семьей погибшего, а наказание изменили на 15 лет лишения свободы. По данным издания, по просьбе иракских властей для соглашения собрали 200 тысяч долларов.

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Хассин также заявил, что после задержания подвергся физическому и психологическому насилию в изоляторе и находился в переполненных камерах. По его словам, двое адвокатов отказались от ведения дела после угроз.

Возвращение в Израиль

После отмены смертного приговора Хассин почти отбыл срок, необходимый для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении. Его первую просьбу, по его словам, отклонили, однако позднее адвокат сообщила ему об освобождении. После выхода из тюрьмы он отправился через Дубай в Израиль.

Сейчас Хассин учится в иешиве «Аиш ха-Тора» в Иерусалиме. Он поблагодарил людей, которые поддерживали его во время заключения, в частности более 6 тысяч доноров, которые, по данным Jerusalem Post, за 48 часов собрали более 300 тысяч долларов на соглашение и юридические расходы.

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