加拿大-以色列公民本杰明·哈辛于2026年9月16日在服刑超过11年后从伊拉克一所监狱获释。《耶路撒冷邮报》报道，在犹太新年前夕，他抵达了以色列。

拘留和判决

哈辛于2015年6月5日在伊拉克因一起出租车事件被拘留。据他称，司机听到他用希伯来语交谈，得知乘客拥有以色列国籍，并威胁要把他交给“伊斯兰国”组织的武装分子。哈辛称，他出于自卫向司机开枪；该男子数天后因伤势死亡。哈辛被控谋杀。

2020年10月，法院判处他死刑。哈辛表示，2025年11月，在与死者家属达成“苏尔哈”协议后，死刑判决被撤销，刑罚改为15年监禁。据该报报道，应伊拉克当局要求，为该协议筹集了20万美元。

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哈辛还称，被拘留后，他在拘留设施中遭受了身体和心理虐待，并被关押在拥挤的牢房里。据他所说，两名律师在受到威胁后放弃代理此案。

返回以色列

死刑判决被撤销后，哈辛几乎已服满申请假释所需的刑期。他说，他的第一次申请被驳回，但后来一名女律师告知他将被释放。出狱后，他经迪拜前往以色列。

哈辛目前在耶路撒冷的阿伊什·哈托拉犹太学院学习。他感谢了在服刑期间支持他的人，包括6000多名捐赠者。据《耶路撒冷邮报》报道，这些捐赠者在48小时内为协议和法律费用筹集了超过30万美元。

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