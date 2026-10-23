Kanadyjsko-izraelski obywatel Benjamin Hassin został zwolniony z więzienia w Iraku 16 września 2026 roku po ponad 11 latach pozbawienia wolności. W przeddzień Rosz ha-Szana przybył do Izraela, informuje „Jerusalem Post”.

Zatrzymanie i wyrok

Hassin został zatrzymany w Iraku 5 czerwca 2015 roku po incydencie w taksówce. Jak twierdzi, kierowca usłyszał, jak mówi po hebrajsku, dowiedział się o izraelskim obywatelstwie pasażera i groził przekazaniem go bojownikom ugrupowania Państwo Islamskie. Hassin utrzymuje, że postrzelił kierowcę w obronie własnej; mężczyzna zmarł z powodu odniesionych obrażeń kilka dni później. Hassinowi postawiono zarzut morderstwa.

W październiku 2020 roku sąd skazał go na karę śmierci. Jak opowiedział Hassin, w listopadzie 2025 roku wyrok śmierci unieważniono po zawarciu z rodziną zmarłego porozumienia „sulha”, a karę zmieniono na 15 lat więzienia. Według gazety, na prośbę władz irackich zebrano 200 tys. dolarów na to porozumienie.

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Hassin oświadczył również, że po zatrzymaniu był poddawany przemocy fizycznej i psychicznej w areszcie oraz przebywał w przepełnionych celach. Według jego słów dwóch prawników zrezygnowało z prowadzenia sprawy po otrzymaniu gróźb.

Powrót do Izraela

Po uchyleniu wyroku śmierci Hassin niemal odbył okres niezbędny do złożenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jego pierwszy wniosek, jak powiedział, został odrzucony, jednak później prawniczka poinformowała go o zwolnieniu. Po wyjściu z więzienia udał się przez Dubaj do Izraela.

Hassin studiuje obecnie w jesziwie Aish HaTorah w Jerozolimie. Podziękował osobom, które wspierały go podczas uwięzienia, w tym ponad 6 tys. darczyńców, którzy według „Jerusalem Post” w ciągu 48 godzin zebrali ponad 300 tys. dolarów na porozumienie i koszty prawne.

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