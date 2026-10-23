Badanie w dorzeczach rzek Beni w Boliwii, Caquetá w Kolumbii, Madre de Dios w Peru oraz Caroní w Wenezueli wykazało utratę około 33 tys. hektarów naturalnych zbiorników wodnych w latach 2000–2024. Autorzy przeanalizowali 722 mikrozlewnie, informuje Mongabay.

Spadek zasobów naturalnej wody odnotowano w 393 z 722 badanych mikrozlewni. Największe straty dotyczyły zlewni Caquetá w Kolumbii, gdzie głównymi czynnikami były hodowla zwierząt i związane z nią wylesianie.

Sztuczne zbiorniki wodne po wydobyciu

W dorzeczach Madre de Dios, Beni i Caroní, gdzie prowadzone jest wydobycie surowców mineralnych, badacze wykryli ponad 17 tys. hektarów nowych zbiorników wodnych. Niemal wszystkie są sztuczne i związane z działalnością górniczą. Takie obiekty wodne, w tym stawy wyrobiskowe, mogą stwarzać fałszywe wrażenie wzrostu zasobów wody, choć naturalne zbiorniki wodne na tych obszarach kurczą się.

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W 121 z 722 mikrozlewni ilość naturalnej wody zmniejszała się równocześnie z pojawieniem się sztucznych zbiorników wodnych związanych z wydobyciem. Osobno autorzy ustalili, że 64 mikrozlewnie lub odcinki rzek, na których pojawiły się stawy górnicze, znajdują się na terytoriach ludów rdzennych. Około cztery z każdych pięciu hektarów takich sztucznych obiektów wodnych przypadają na terytoria ludów rdzennych.

Wpływ na społeczności rdzenne

Badane obszary są domem dla 74 grup ludów rdzennych, które zamieszkują 202 terytoria. Mieszkańcy społeczności Arasaire w peruwiańskiej Amazonii powiedzieli, że z powodu zanieczyszczenia rzeki Inambari są zmuszeni kupować wodę pitną. Przedstawiciele ludu Koreguaje w kolumbijskim rezerwacie Jacome wiążą zmniejszenie dostępnej wody z rozszerzaniem pastwisk i wycinaniem lasów.

Naukowcy zaangażowani w projekt doszli do wniosku, że wylesianie jest najsilniej związane z pojawianiem się sztucznych zbiorników wodnych i może wyjaśniać co najmniej 30% zróżnicowania takich obiektów wodnych. Zauważyli również, że wycinanie lasów sprzyja dalszemu rozprzestrzenianiu się innych rodzajów działalności gospodarczej.

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