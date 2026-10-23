Исследование в бассейнах рек Бени в Боливии, Какета в Колумбии, Мадре-де-Дьос в Перу и Карони в Венесуэле выявило потерю около 33 тыс. гектаров природных водоемов в 2000–2024 годах. Авторы проанализировали 722 микроводосборных бассейна, сообщает Mongabay.

Сокращение природных водных ресурсов зафиксировали в 393 из 722 исследованных микробассейнов. Наибольшие потери пришлись на водосборный бассейн Какеты в Колумбии, где основными факторами стали животноводство и связанное с ним обезлесение.

Искусственные водоемы после добычи

В бассейнах Мадре-де-Дьос, Бени и Карони, где ведется добыча полезных ископаемых, исследователи выявили более 17 тыс. гектаров новых водоемов. Почти все они являются искусственными и связаны с горнодобывающей деятельностью. Такие водные объекты, в частности карьерные пруды, могут создавать ложное впечатление роста запасов воды, хотя природные водоемы в этих районах сокращаются.

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В 121 из 722 микробассейнов объем природной воды сокращался одновременно с появлением искусственных водоемов, связанных с добычей. Отдельно авторы установили, что 64 микробассейна или участка рек, где появились горнодобывающие пруды, расположены на территориях коренных народов. Около четырех из каждых пяти гектаров таких искусственных водных объектов приходится на территории коренных народов.

Влияние на коренные общины

Исследованные территории являются домом для 74 групп коренных народов, проживающих на 202 территориях. Жители общины Аразайре в перуанской Амазонии рассказали, что из-за загрязнения реки Инамбари вынуждены покупать питьевую воду. Представители народа корегуахе в колумбийском резервате Хакоме связывают уменьшение доступной воды с расширением пастбищ и вырубкой лесов.

Ученые, присоединившиеся к проекту, пришли к выводу, что обезлесение наиболее тесно связано с появлением искусственных водоемов и может объяснять не менее 30% вариации таких водных объектов. Они также отметили, что вырубка лесов способствует дальнейшему распространению других видов хозяйственной деятельности.

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