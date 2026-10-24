В Дурбане, ЮАР, полиция удерживает для допроса пятерых мужчин в возрасте от 19 до 46 лет в рамках расследования убийства, покушения на убийство и нападений на иностранных граждан. Их задержали в пятницу днем во время протестов возле офисов департамента внутренних дел на улице Че Гевары в районе Убри́ло, сообщает TimesLIVE.

Расследование нападений

Представитель полиции провинции Квазулу-Натал полковник Роберт Нетшиунда заявил, что задержанные могут помочь следствию в нескольких делах, связанных с нападениями на иностранных граждан в городе.

Среди этих дел — нападение на иностранного гражданина в центральном деловом районе Дурбана в среду днем. Правоохранители также расследуют убийство иностранного гражданина, которого, по предварительным данным, забили до смерти в этом районе утром в четверг.

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Еще одно дело о нападении

Следователи также расследуют нападение с намерением причинить тяжкий вред здоровью. По данным полиции, утром в четверг группа людей, участвовавших в марше в районе Береа, предположительно напала на двух иностранных граждан.

Нетшиунда сообщил, что пятерых мужчин оформляли в полицейском участке, а дальнейшая информация будет предоставлена по мере расследования. Полиция также разыскивает других людей, которых считает причастными к насилию и иной преступной деятельности во время маршей.

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