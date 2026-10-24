У Дурбані п’ятьох допитують у справі про вбивство та напади — TimesLIVE

У Дурбані, ПАР, поліція утримує для допиту п’ятьох чоловіків віком від 19 до 46 років у межах розслідування вбивства, замаху на вбивство та нападів на іноземних громадян. Їх затримали в п’ятницю вдень під час протестів біля офісів департаменту внутрішніх справ на вулиці Че Гевари в районі Умбіло, повідомляє TimesLIVE.

Розслідування нападів

Речник поліції провінції Квазулу-Натал полковник Роберт Нетшіунда заявив, що затримані можуть допомогти слідству у кількох справах, пов’язаних із нападами на іноземних громадян у місті.

Серед цих справ — напад на іноземця в центральному діловому районі Дурбана в середу вдень. Також правоохоронці розслідують убивство іноземного громадянина, якого, за попередніми даними, до смерті побили в цьому районі вранці у четвер.

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Ще одна справа про напад

Слідчі також розслідують напад із наміром завдати тяжких тілесних ушкоджень. За даними поліції, вранці у четвер група людей, що брала участь у марші в районі Береа, ймовірно, напала на двох іноземних громадян.

Нетшіунда повідомив, що п’ятьох чоловіків оформлювали у відділку поліції, а подальшу інформацію нададуть у міру розслідування. Поліція також розшукує інших людей, яких вважає причетними до насильства та іншої злочинної діяльності під час маршів.

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