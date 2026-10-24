W Durbanie w Republice Południowej Afryki policja zatrzymała do przesłuchania pięciu mężczyzn w wieku od 19 do 46 lat w ramach śledztwa w sprawie zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz ataków na cudzoziemców. Zostali zatrzymani w piątek po południu podczas protestów w pobliżu biur departamentu spraw wewnętrznych przy ulicy Che Guevary w dzielnicy Umbilo, informuje TimesLIVE.

Śledztwo w sprawie ataków

Rzecznik policji prowincji KwaZulu-Natal, pułkownik Robert Netshiunda, powiedział, że zatrzymani mogą pomóc śledztwu w kilku sprawach związanych z atakami na cudzoziemców w mieście.

Wśród tych spraw jest atak na cudzoziemca w centralnej dzielnicy biznesowej Durbanu w środę po południu. Organy ścigania badają również zabójstwo cudzoziemca, który według wstępnych informacji został pobity na śmierć w tej okolicy w czwartek rano.

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Kolejna sprawa o napaść

Śledczy badają także napaść z zamiarem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według policji w czwartek rano grupa osób uczestniczących w marszu w rejonie Berea miała zaatakować dwóch cudzoziemców.

Netshiunda poinformował, że pięciu mężczyzn było przyjmowanych na komisariacie policji, a dalsze informacje zostaną przekazane w miarę postępu śledztwa. Policja poszukuje także innych osób, które uważa za zaangażowane w przemoc i inną działalność przestępczą podczas marszów.

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