Studenci jesziw, którzy uczestniczyli w przedwyborczym wiecu partii Zjednoczony Judaizm Tory w izraelskim Bnei Brak, oświadczyli, że w przypadku zaostrzenia przez następny rząd kontroli poboru do Sił Obronnych Izraela będą działać zgodnie ze wskazówkami swoich rabinów. Uczestnicy wydarzenia poinformowali o tym „The Jerusalem Post”.

Wiec pod hasłem „Zbierzcie się i stańcie w obronie naszego życia” odbył się dwa dni przed wyborami w Izraelu i zgromadził dziesiątki tysięcy przedstawicieli charedim — ultraortodoksyjnych Żydów. Jednym z głównych tematów była służba wojskowa uczniów jesziw, którą znaczna część społeczności charedim uważa za niedopuszczalną.

Wskazówki rabinów

Jeden ze studentów, Reuwen, powiedział gazecie, że opuści kraj, jeśli taką wskazówkę wyda jego rabin. Zapytany, czy zostanie w Izraelu, czy pójdzie służyć, jeśli rabin mu to nakaże, odpowiedział twierdząco.

Inny uczestnik wiecu, Dowid, oświadczył, że on i inni studenci są gotowi przejść dla rabinów przez ogień i wodę. Jak powiedział, w ich społeczności wykonuje się wszystko, co mówią rabini. Szmuel podkreślił, że studiowanie Tory jest dla niego głównym priorytetem, i zadeklarował gotowość do nauki w innym miejscu, jeśli nie będzie mógł kontynuować jej w Izraelu.

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Poglądy na pobór

Jednocześnie ankietowani studenci wyrażali różne osobiste poglądy na służbę. Kilku młodych mężczyzn zgodziło się, że część uczniów jesziw chciałaby wstąpić do wojska, ale nie robi tego z powodu zakazu rabinów. Jeden z rozmówców, który poprosił o nieujawnianie jego nazwiska, powiedział, że obawia się aresztowania na lotnisku z powodu swojego statusu poborowego.

Inny student, Chaim, wyraził poparcie dla autorytetu rabinów i uznał, że w przypadku przymusowego wprowadzania poboru należy się temu przeciwstawiać. Awi oświadczył, że chce pozostać w Izraelu, jednak dodał, że wykona wskazówkę rabina, jeśli ten nakaże mu wyjechać.

Rabin Dow Landau, jeden z czołowych autorytetów religijnych charedim, wezwał uczestników do obrony nauki Tory i oświadczył, że uczniowie jesziw oraz słuchacze koleli są obecnie prześladowani na bezprecedensową skalę. Według październikowego badania Israel Democracy Institute 72% żydowskich respondentów poparło ustawodawstwo, które wymagałoby od młodych mężczyzn z charedim odbycia służby wojskowej.

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