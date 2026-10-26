参加以色列本内布拉克联合妥拉犹太教党竞选集会的犹太学院学生表示，若下一届政府加强对征召入以色列国防军的管控，他们将按照拉比的指示行事。活动参与者向《耶路撒冷邮报》透露了这一消息。

这场以“集结起来，为我们的生活而站立”为口号的集会在以色列选举前两天举行，吸引了数万名哈雷迪人士——超正统派犹太人。其中一个核心议题是犹太学院学生的兵役问题，哈雷迪社群中相当一部分人认为这不可接受。

拉比的指示

一名名叫鲁文的学生告诉该报，如果他的拉比作出这样的指示，他会离开这个国家。当被问及若拉比这样要求，他是否会留在以色列或去服役时，他给出了肯定回答。

另一名集会参与者多维德表示，他和其他学生愿意为了拉比赴汤蹈火。他说，在他们的社群中，人们会执行拉比所说的一切。什穆埃尔强调，学习《妥拉》是他的首要优先事项，并表示如果无法在以色列继续学习，他愿意到其他地方学习。

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对征兵的看法

与此同时，受访学生对服役表达了不同的个人看法。几名年轻男子同意，一些犹太学院学生希望参军，但由于拉比的禁令而未这样做。一名要求匿名的受访者说，他因自己的征兵身份担心在机场被逮捕。

另一名学生哈伊姆表示拥护拉比的权威，并认为若强制实施征兵，就应对此加以抵制。阿维表示他想留在以色列，但补充说，如果拉比命令他离开，他会遵从指示。

哈雷迪主要宗教权威之一、多夫·兰道拉比呼吁参与者捍卫《妥拉》学习，并表示犹太学院学生和科莱尔学员目前正遭受前所未有的迫害。根据以色列民主研究所10月的一项调查，72%的犹太受访者支持立法，要求年轻哈雷迪男性服兵役。

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