Студенты ешив, посетившие предвыборный митинг партии «Объединённый иудаизм Торы» в израильском Бней-Браке, заявили, что в случае усиления следующим правительством контроля за призывом в Армию обороны Израиля будут действовать в соответствии с указаниями своих раввинов. Об этом участники мероприятия сообщили The Jerusalem Post.

Митинг под лозунгом «Соберитесь и встаньте за нашу жизнь» состоялся за два дня до выборов в Израиле и собрал десятки тысяч представителей харедим — ультраортодоксальных иудеев. Одной из центральных тем была военная служба для учащихся ешив, которую значительная часть общины харедим считает неприемлемой.

Указания раввинов

Один из студентов, Реувен, сказал изданию, что покинет страну, если такое указание даст его раввин. На вопрос, останется ли он в Израиле или пойдёт служить, если раввин так велит, он ответил утвердительно.

Другой участник митинга, Довид, заявил, что он и другие студенты готовы ради раввинов пройти сквозь огонь и воду. По его словам, в их общине выполняют всё, что говорят раввины. Шмуэль подчеркнул, что изучение Торы является для него главным приоритетом, и заявил о готовности учиться в другом месте, если не сможет продолжить это в Израиле.

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Взгляды на призыв

В то же время опрошенные студенты высказывали различные личные взгляды на службу. Несколько молодых мужчин согласились, что часть учащихся ешив хотела бы вступить в армию, но не делает этого из-за запрета раввинов. Один из собеседников, попросивший не называть его имени, сказал, что опасается ареста в аэропорту из-за своего призывного статуса.

Другой студент, Хаим, выразил приверженность авторитету раввинов и считал, что в случае принудительного применения призыва этому следует противодействовать. Ави заявил, что хочет остаться в Израиле, однако добавил, что выполнит указание раввина, если тот прикажет ему уехать.

Раввин Дов Ландау, один из ведущих религиозных авторитетов харедим, призвал участников защищать изучение Торы и заявил, что учащиеся ешив и слушатели колелей сейчас подвергаются беспрецедентным преследованиям. Согласно октябрьскому опросу Israel Democracy Institute, 72% респондентов-евреев поддержали законодательство, которое требовало бы от молодых мужчин из харедим проходить военную службу.

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