W Australii ombudsmanka Australii Południowej Emily Strickland ustaliła, że stanowy Departament Ochrony Dzieci niewłaściwie i nieformalnie zmienił warunki opieki nad trojgiem dzieci wbrew stanowisku ich matek. Jak informuje ABC News, urząd nie zastosował przewidzianych prawem formalnych uprawnień do odebrania dzieci.

Ustalenia przedstawiono w raporcie przygotowanym po rozpatrzeniu trzech odrębnych skarg. Strickland określiła podejście departamentu w każdym z przypadków jako błąd administracyjny. Jednocześnie zaznaczyła, że pracownicy służby reagowali na poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci.

Plany bez zgody matek

W dwóch przypadkach departament wykorzystał tak zwane plany bezpieczeństwa, aby przekazać dzieci pod opiekę drugiego rodzica lub bliskich krewnych. Takie plany zwykle zakładają współpracę i porozumienie między służbą a rodzicami lub opiekunami dziecka.

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Ombudsmanka ustaliła, że matki w obu przypadkach jasno i konsekwentnie sprzeciwiały się proponowanym planom. Wobec braku zgody departament powinien był rozważyć inne sposoby reagowania na zagrożenia dla dzieci, w tym formalne odebranie zgodnie z ustawą Australii Południowej o dzieciach i młodzieży.

Przypadek z niemowlęciem

W trzecim przypadku departament przekazał niemowlę spod opieki matki pod opiekę ojca bez planu bezpieczeństwa i bez zastosowania formalnych uprawnień ustawowych. Służba miała poważne obawy dotyczące zdrowia psychicznego matki. Ostatecznie niechętnie zgodziła się ona na proponowane rozwiązanie, jednak ombudsmanka wskazała, że departament nie powinien był zabiegać o taką zgodę na odebranie dziecka bez wykorzystania formalnych uprawnień.

Według Strickland we wszystkich trzech sprawach nie spełniono wewnętrznych wymogów dotyczących rzeczywistego zaangażowania rodziców oraz zapewnienia im niezależnego wsparcia. Pełniący obowiązki dyrektora generalnego Departamentu Ochrony Dzieci Darian Shepard-Bailey oświadczył, że urząd z zadowoleniem przyjął raport i podjął kroki w celu wdrożenia rekomendacji, w tym zaktualizował praktyczny przewodnik dotyczący stosowania planów bezpieczeństwa.

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