В Йемене хуситы в течение последних двух недель выделили средства на приобретение сотен мотоциклов на рынках Саны и других городов для передачи своим бойцам на фронте. По словам осведомленных источников, это привело к сокращению предложения транспортных средств и росту цен, сообщает Asharq Al-Awsat.

Закупки в пяти городах

Собеседники издания утверждают, что средства на приобретение мотоциклов выделили для закупок в Сане, Амране, Ходейде, Дамаре и Иббе. По их словам, транспорт используют в военных операциях, в частности для перевозки бойцов и припасов, эвакуации погибших и раненых.

Источники связывают активизацию закупок с авиаударами по подкреплениям и транспортным средствам хуситов в последние недели, а также с острым дефицитом топлива. По их словам, мотоциклы могут передвигаться по оврагам, сухим руслам рек и сложной местности, где тяжелые военные машины испытывают трудности.

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Подорожание для местных жителей

Жители Саны рассказали изданию, что мотоциклы для многих являются не только средством передвижения, но и источником заработка: их используют для доставки, перевозки товаров и поездок на работу. По их оценкам, рост цен осложняет покупку такого транспорта работникам и молодым людям с низкими доходами.

Владелец мотосалона на юге Саны на условиях анонимности заявил, что представители хуситов приобрели у него десятки мотоциклов за последние две недели. По его словам, стоимость одного транспортного средства в зависимости от модели и характеристик составляла от 280 тысяч до 500 тысяч йеменских риалов. Он также сообщил, что повышенный спрос еще больше ограничил возможности местных жителей покупать мотоциклы для работы.

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