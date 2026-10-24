W Jemenie Huti w ciągu ostatnich dwóch tygodni przeznaczyli środki na zakup setek motocykli na rynkach Sany i innych miast, aby przekazać je swoim bojownikom na froncie. Według poinformowanych źródeł doprowadziło to do zmniejszenia podaży pojazdów i wzrostu cen, informuje Asharq Al-Awsat.

Zakupy w pięciu miastach

Rozmówcy gazety twierdzą, że środki na zakup motocykli przeznaczono na zakupy w Sanie, Amranie, Al-Hudajdzie, Dhamarze i Ibbie. Jak podają, pojazdy są wykorzystywane w operacjach wojskowych, w tym do transportu bojowników i zaopatrzenia oraz ewakuacji zabitych i rannych.

Źródła wiążą nasilenie zakupów z nalotami na posiłki i pojazdy Huti w ostatnich tygodniach, a także z dotkliwym niedoborem paliwa. Jak twierdzą, motocykle mogą poruszać się przez wąwozy, suche koryta rzek i trudny teren, gdzie ciężkie pojazdy wojskowe napotykają trudności.

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Wzrost cen dla lokalnych mieszkańców

Mieszkańcy Sany powiedzieli gazecie, że motocykle są dla wielu nie tylko środkiem transportu, lecz także źródłem dochodu: wykorzystuje się je do dostaw, przewozu towarów i dojazdów do pracy. Ich zdaniem wzrost cen utrudnia zakup takich pojazdów pracownikom i młodym ludziom o niskich dochodach.

Właściciel salonu motocyklowego na południu Sany, zastrzegając anonimowość, oświadczył, że przedstawiciele Huti kupili od niego dziesiątki motocykli w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Według niego cena jednego pojazdu, zależnie od modelu i parametrów, wynosiła od 280 tys. do 500 tys. jemeńskich riali. Dodał również, że zwiększony popyt jeszcze bardziej ograniczył mieszkańcom możliwość kupowania motocykli do pracy.

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