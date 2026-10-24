В ОАЭ организация Dubai Humanitarian запустила воздушный мост для доставки зимней гуманитарной помощи в Газу. Первый рейс с необходимыми грузами, в частности термоодеялами для ЮНИСЕФ, прибыл в Эль-Ариш в Египте перед дальнейшей отправкой в Газу, сообщает The National.

Следующие грузовые рейсы

К воздушному мосту привлекут несколько рейсов Dubai Royal Air Wing на самолетах C-130. Каждый самолет будет перевозить примерно девять тонн гуманитарных грузов.

В ближайшие дни запланировано как минимум еще три рейса с одеялами для детей и других уязвимых групп. Инициатива реализуется по поручению вице-президента ОАЭ и правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида.

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Координация поставок ООН

Глава Dubai Humanitarian Authority Марван Ахмед бин Галейта заявил, что зимние месяцы создают дополнительные трудности для семей, уже находящихся в сложных условиях, особенно для детей.

Поставка также стала первым скоординированным заказом на закупку в рамках UN80 Integrated Supply Chain Approach. Этот подход объединяет агентства ООН для совместных закупок и доставки гуманитарных товаров, чтобы улучшить координацию и ускорить операции по оказанию помощи.

С 2023 года Dubai Humanitarian поддерживает гуманитарные операции для Газы через воздушные мосты, наземные конвои и морские поставки в сотрудничестве с международными гуманитарными партнерами.

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