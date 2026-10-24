W ZEA organizacja Dubai Humanitarian uruchomiła most powietrzny w celu dostarczania zimowej pomocy humanitarnej do Gazy. Pierwszy lot z niezbędnymi ładunkami, w tym kocami termicznymi dla UNICEF, dotarł do Al-Arisz w Egipcie przed dalszym transportem do Gazy, podaje The National.

Kolejne loty z ładunkami

W realizację mostu powietrznego zaangażowanych będzie kilka lotów Dubai Royal Air Wing samolotami C-130. Każdy samolot przewiezie około dziewięciu ton ładunków humanitarnych.

W najbliższych dniach zaplanowano co najmniej trzy kolejne loty z kocami dla dzieci i innych grup szczególnie narażonych. Inicjatywa jest realizowana na polecenie wiceprezydenta ZEA i władcy Dubaju, szejka Mohammeda bin Rashida.

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Koordynacja dostaw ONZ

Przewodniczący Dubai Humanitarian Authority Marwan Ahmed bin Ghalaita oświadczył, że miesiące zimowe stwarzają dodatkowe trudności dla rodzin, które już znajdują się w trudnych warunkach, zwłaszcza dla dzieci.

Dostawa stała się również pierwszym skoordynowanym zamówieniem zakupowym w ramach UN80 Integrated Supply Chain Approach. Podejście to łączy agencje ONZ w celu wspólnych zakupów i dostarczania towarów humanitarnych, aby poprawić koordynację i przyspieszyć operacje pomocowe.

Od 2023 roku Dubai Humanitarian wspiera operacje humanitarne dla Gazy poprzez mosty powietrzne, konwoje lądowe i dostawy morskie we współpracy z międzynarodowymi partnerami humanitarnymi.

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