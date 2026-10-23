一项针对玻利维亚贝尼河流域、哥伦比亚卡克塔河流域、秘鲁马德雷德迪奥斯以及委内瑞拉卡罗尼河流域的研究发现，2000年至2024年间，约3.3万公顷天然水体消失。研究作者分析了722个微型流域，Mongabay报道。

在722个接受研究的微型流域中，有393个记录到天然水资源减少。损失最严重的是哥伦比亚的卡克塔流域，畜牧业及其相关的森林砍伐是主要影响因素。

采矿后的人工水体

在开展矿产开采的马德雷德迪奥斯、贝尼和卡罗尼流域，研究人员发现了超过1.7万公顷的新水体。几乎所有这些水体都是人工形成，并与采矿活动有关。这类水体，包括采石场池塘，可能造成水资源储量增加的错误印象，尽管这些地区的天然水体正在缩减。

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在722个微型流域中的121个，天然水体减少与采矿相关人工水体的出现同时发生。作者还发现，64个出现采矿池塘的微型流域或河段位于原住民领地。此类人工水体中约每五公顷就有四公顷位于原住民领地。

对原住民社区的影响

研究区域是74个原住民群体的家园，这些群体居住在202处领地。秘鲁亚马孙地区阿拉赛雷社区的居民表示，由于伊南巴里河受到污染，他们被迫购买饮用水。哥伦比亚哈科梅保护区的科雷瓜赫族代表将可用水量减少与牧场扩张和森林砍伐联系起来。

参与该项目的科学家得出结论，森林砍伐与人工水体的出现关系最为密切，并可能解释此类水体变化至少30%的差异。他们还指出，森林砍伐会推动其他类型经济活动的进一步扩张。

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