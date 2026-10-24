Tajwańska straż przybrzeżna poinformowała, że Chiny łączą wykorzystanie jednostek milicji morskiej, statków straży przybrzeżnej i statków badawczych, aby rozszerzać przygotowania do operacji wokół wyspy i w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na tajwańską agencję.

Statek w pobliżu wschodniego wybrzeża

Według straży przybrzeżnej 16 sierpnia statek rybacki Minfudingyu 07902, uważany za prawdopodobnie powiązany z chińską milicją morską, operował wraz z chińskim statkiem straży przybrzeżnej i statkiem badawczym w pobliżu pacyficznego wybrzeża Tajwanu. Zbliżył się na około 2,7 mili morskiej, czyli 5 km, do ograniczonych wód Tajwanu, pozostając poza ich granicami.

Tajwańska straż przybrzeżna skierowała statek patrolowy, aby odpędzić łódź. Minfudingyu 07902 wpisano na priorytetową listę obserwacyjną, ponieważ według oceny agencji wykazuje oznaki działalności chińskiej milicji morskiej.

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Aktywność na wodach trzech stron

Agencja poinformowała również, że od czerwca Chiny zwiększyły aktywność na wodach, gdzie krzyżują się wyłączne strefy ekonomiczne Tajwanu, Japonii i Filipin. Nastąpiło to po tym, jak Tokio i Manila ogłosiły rozmowy w sprawie delimitacji granicy morskiej w swoich wyłącznych strefach ekonomicznych. Strefy te rozciągają się na 200 mil morskich od wybrzeża i dają państwu nadbrzeżnemu prawa do wykorzystywania, ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi.

Tajwańska straż przybrzeżna określiła takie działania jako operacje szarej strefy, w których Chiny wykorzystują osłonę organów ścigania, nauki i podmiotów cywilnych, nie przechodząc do otwartego konfliktu. Tajwańscy urzędnicy uważają, że Pekin ćwiczy możliwą blokadę morską, angażując zasoby wojskowe, paramilitarne i cywilne.

Chiny wcześniej oświadczyły, że operacje w pobliżu wschodniego wybrzeża Tajwanu są legalne, ponieważ uważają te wody za chińskie. Rząd Tajwanu odrzuca to stanowisko. Według tajwańskiej agencji chińska milicja morska od lat 50. wykorzystuje statki rybackie z wyszkolonymi załogami wspieranymi przez państwo.

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