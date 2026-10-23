Тайвань в пятницу закрыл школы и офисы, а также отменил сотни авиарейсов из-за тайфуна Чампи, который прошёл вблизи острова, принеся сильный ветер и ливни. Как сообщает Asharq Al-Awsat, Министерство транспорта Тайваня заявило об отмене всех 262 внутренних рейсов и 669 международных.

Последствия на Тайване

Центральное метеорологическое управление Тайваня призвало жителей прибрежных районов воздержаться от активности на открытом воздухе и поездок за рулём, а также остерегаться падающих предметов.

По данным пожарной службы, один человек погиб 22 октября после того, как его смыло волнами на острове Люцю. Ещё 94 человека получили травмы в результате шторма. Власти эвакуировали почти 1300 жителей из уязвимых горных районов. В то же время высокоскоростная железная дорога вдоль западного побережья острова работала в обычном режиме.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ранее на этой неделе максимальная устойчивая скорость ветра тайфуна достигала 298 км/ч, однако при приближении к Тайваню с юго-запада она снизилась до 155 км/ч. Ожидалось, что центр Чампи останется над морем, пройдёт мимо северо-восточной оконечности Тайваня, а затем повернёт на север в направлении юго-западных островов Японии.

Перебои в Японии и на Филиппинах

На юго-западе Японии тайфун травмировал одного человека, вызвал отмену рейсов и перебои с электроснабжением. На острове Мияко женщина старше 70 лет сломала ногу из-за сильного ветра. На острове Исигаки почти 2000 домохозяйств остались без электричества, а десятки рейсов в Мияко, Исигаки и Окинаву и из этих островов были отменены.

На Филиппинах береговая охрана запретила судам и паромам выходить в море возле ряда северных городов. В Баско, административном центре провинции Батанес, закрыли внутренний аэропорт и отменили два местных рейса. В провинции Кагаян почти 200 человек эвакуировали в более безопасные места, а на острове Калаян приостановили занятия на всех уровнях.

Читай нас в