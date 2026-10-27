Jemeńscy Huti oświadczyli, że zatrzymali natarcie sił przeciwnika w kierunku strategicznej cieśniny Bab al-Mandab, a także zaatakowali kilka obiektów w Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Der Spiegel, wśród deklarowanych celów znalazły się Ministerstwo Obrony w Rijadzie oraz rafineria Ras Tanura, największa w królestwie.

Twierdzenia o walkach w pobliżu cieśniny

Według ugrupowania siły przeciwnika, które nacierały od południa w kierunku cieśniny Bab al-Mandab, zostały zaatakowane ciężką bronią i rakietami balistycznymi. Huti poinformowali również o licznych stratach przeciwnika i zniszczeniu kilku pojazdów wojskowych. Niezależne zweryfikowanie tych doniesień nie jest możliwe.

Według publikacji wojna domowa w Jemenie ponownie zaostrzyła się na tle wojny z Iranem. Wspierani przez Iran Huti podczas ofensywy zajęli znaczne części zachodniego wybrzeża Morza Czerwonego i posuwali się naprzód w innych prowincjach. Rząd Jemenu, wspierany przez sojusznicze formacje i Arabię Saudyjską, próbuje odeprzeć rebeliantów.

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Atak na rafinerię

Huti twierdzą, że rakieta trafiła w rafinerię Ras Tanura, powodując pożar na terenie zakładu. Do czasu publikacji nie było oficjalnych komentarzy ze strony Arabii Saudyjskiej. Rafineria znajduje się na wybrzeżu Zatoki Perskiej, na zachód od Cieśniny Ormuz, i ma zdolność przerobu 555 tys. baryłek ropy dziennie. Do kompleksu należy również terminal morski.

Niemal cały eksport ropy naftowej Arabii Saudyjskiej przechodzi przez dwa główne porty: Ras Tanura na wybrzeżu Zatoki Perskiej i Janbu nad Morzem Czerwonym. Oba obiekty były wcześniej atakowane przez Huti. Pomimo eskalacji w Jemenie cena baryłki ropy Brent we wtorek spadła o 1,47% do 114,01 dolara.

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