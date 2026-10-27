胡塞武装称对拉斯坦努拉炼油厂发动导弹袭击——《明镜周刊》

也门胡塞武装称，他们阻止了敌方部队向战略要地曼德海峡推进，并袭击了沙特阿拉伯的多个目标。正如《明镜周刊》报道的那样，所宣称的目标包括位于利雅得的国防部以及拉斯坦努拉炼油厂——该王国最大的炼油厂。

关于海峡附近战斗的声明

该组织称，从南方向曼德海峡推进的敌方部队遭到重型武器和弹道导弹攻击。胡塞武装还称，敌方伤亡众多，数辆军用车辆被摧毁。这些消息无法得到独立核实。

据该刊报道，也门内战在与伊朗的战争背景下再次升级。伊朗支持的胡塞武装在进攻期间夺取了红海西岸的大部分地区，并在其他省份推进。也门政府在盟军武装和沙特阿拉伯的支持下，正试图击退叛军。

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对炼油厂的袭击

胡塞武装称，一枚导弹击中拉斯坦努拉炼油厂，导致企业厂区内起火。截至发稿时，沙特阿拉伯方面尚未发表官方评论。该炼油厂位于波斯湾沿岸、霍尔木兹海峡以西，日加工能力为55.5万桶原油。该综合设施还包括一个海运码头。

沙特阿拉伯几乎全部石油出口均通过两大主要港口：波斯湾沿岸的拉斯坦努拉港和红海沿岸的延布港。这两处设施此前都曾遭到胡塞武装袭击。尽管也门局势升级，周二布伦特原油每桶价格下跌1.47%，至114.01美元。

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