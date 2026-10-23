油价在上涨4%后几乎持平——Channel NewsAsia

10月23日早盘亚洲交易时段，油价在前一交易日上涨4%后几乎没有变化。投资者担心胡塞武装袭击沙特阿拉伯之际，能源供应将进一步中断，Channel NewsAsia报道。

截至格林尼治时间00:30，布伦特原油期货下跌21美分，跌幅0.2%，至每桶112.96美元。美国西得克萨斯中质原油下跌27美分，跌幅0.3%，至每桶98.12美元。

Saudi Aramco总部疏散

据路透社报道，Saudi Aramco于周四下令疏散其位于达兰的总部，该地位于波斯湾沿岸、靠近巴林。此举发生之际，作为全球最大的原油出口国的沙特阿拉伯与驻扎在也门的胡塞武装之间的战事加剧。

在该组织向曼德海峡推进后，胡塞武装与沙特阿拉伯领导、支持也门国际公认政府的联盟之间的冲突仍在持续。这里是红海入口附近的航运枢纽。

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其他市场因素

WTI在经历两周上涨后，正走向以周度下跌收尾。与此同时，布伦特原油周四收于5月4日以来的最高水平，可能连续第三周上涨。

利比亚关闭了从哈马达和塔哈拉油田通往扎维耶港的输油管道阀门。利比亚国家石油公司负责人告诉路透社，这导致两个油田的产量下降。

消息来源指出，在俄罗斯于2022年入侵乌克兰后，旨在限制这个侵略国能源资源在全球市场存在的对俄制裁，也推动了油价上涨。

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